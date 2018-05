Pięć kilometrów ma korek na autostradzie A4 między węzłami Pietrzykowice a Kąty Wrocławskie. Nad ranem na 142. kilometrze drogi na jezdni w kierunku Zgorzelca ciężarówka wjechała do rowu. Pojazd zapalił się. Jezdnia na czas gaszenia pożaru została zablokowana. Przed godz. 6 ruch puszczono, ale ciężarówka nadal znajdowała się w rowie. Po godz. 14 drogę do granicy znów zamknięto, by wyciągnąć pojazd z rowu. Akcja ta nie trwała długo, jednak na czas zabezpieczenia i odholowania pojazdu, prawy pas A4 jest zablokowany. Ruch odbywa się pasem lewym, już zdołał utworzyć się około 5-kilometrowy korek.

Wolniej jedziemy też autostradą A4 w kierunku Katowic. Tam korek ma około 3,5 kilometra. Dobra wiadomość jest taka, że bramki viaTOLL są dostępne dla wszystkich, szlabany są otwarte, a kartki rozdają pracownicy.