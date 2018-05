Linia została uruchomiona przez gminę Kobierzyce i będzie kursować w każdy weekend i święta aż do 30 września. Na linii 862R kursują autobusy z przyczepkami umożliwiającymi przewóz rowerów. Mieści się ich tam aż 20. W ten sposób możemy szybko i wygodnie znaleźć się ze swoim rowerem poza miastem na terenach rekreacyjnych gminy Kobierzyce. Warto tam na przykład odwiedzić zamek Topacz czy park w Kobierzycach. Jak podaje portal Wroclaw.pl, można wybrać się też na dłuższe przejażdżki, nawet na Ślężę, do Sobótki jest zaledwie 20 kilometrów. Po wszystkim wracamy na przystanek w Kobierzycach, pakujemy rower i wracamy do Wrocławia.

Załadunek rowerów odbywa na przystankach: Wrocław Sucha – przystanek dla wysiadających (nr słupka 21119, przystanek zlokalizowany jest na ul. Suchej pomiędzy ul. Joannitów a ul. Gajową), Pętla Krzyki (tylko w kierunku Kobierzyc), Ślęza Parkowa – Zamek Topacz i Kobierzyce Witosa – stanowisko 3.