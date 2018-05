Budowany jest odcinek długości 600 metrów. Powstaje wzdłuż jezdni w stronę centrum, ale będzie można nim jeździć w obu kierunkach. By można się było tam swobodnie minąć, trasa będzie miała 2,5 metra szerokości. Powstaje na części chodnika oraz tam, gdzie były pasy zieleni.

Wykonawca prowadzi obecnie prace w dwóch punktach: przy budowie muru oporowego na wysokości stacji paliw (dzięki poszerzeniu terenu możliwe będzie wyznaczenie drogi rowerowej za przystankiem) oraz przy skrzyżowaniu z ul. Galla Anonima. Na pozostałych odcinkach (od ul. Miechowity i przy katastrze miejskim), większość prac jest już zakończona, zostało jedynie ułożenie masy asfaltowej.

Prace zakończą się do 30 czerwca. Jeśli będzie to możliwe, gotowe odcinki drogi rowerowej zostaną udostępnione rowerzystom we wcześniejszym terminie.