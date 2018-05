Były wiceprzewodniczący dolnośląskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, radny i wykładowca akademicki Piotr Ż. został zatrzymany przez policję w 20 lutego 2013 r. Do zatrzymania wykładowcy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego doszło w jego mieszkaniu. Niedługo później policjanci wkroczyli również do domu jego matki i brata, a także do pomieszczeń UWr., które zajmował. We wszystkich tych miejscach zabezpieczono komputery i nośniki danych.

Na zatrzymanie swojego pracownika natychmiast zareagował Uniwersytet Wrocławski. Na wniosek rektora Piotr Ż. został zawieszony w obowiązkach. O zawieszeniu go w członkostwie „do momentu wyjaśnienia” poinformował wtedy również Czesław Cyrul, szef wrocławskich struktur SLD.

22 lutego wykładowca usłyszał 29 zarzutów dotyczących okresu od 2002 do 2012 r.. Według śledczych ofiarami Piotra Ż. padło 21 kobiet. Małgorzata Klaus, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu mówiła: – Cztery z nich dotyczą gwałtów, w tym dwóch zbiorowych z udziałem jego znajomego Artura C. [również oskarżonego – przyp. red.]. Kolejne cztery – usiłowania dokonania gwałtu. Są także zarzuty stalkingu, czyli nękania telefonami i wiadomościami SMS. Piotr Ż. miał także proponować swoim studentkom wpisanie dobrej oceny do indeksu w zamian za seks. Cztery kobiety, którym w tej sprawie nadano status pokrzywdzonych, to byłe studentki Piotra Ż. Wykładowca miał uzależniać wystawianie im pozytywnych ocen do indeksu od uzyskania korzyści osobistych – m.in. odbycia stosunku płciowego. Jednej z nich Piotr Ż. również miał robić zdjęcia w bieliźnie, które później umieścił w internecie. Ale i te zarzuty sąd podważył, uznając, że propozycje profesora – udanie się na kawę, do teatru czy filharmonii – nie musiały mieć podtekstu erotycznego.