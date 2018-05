Policja w Dreźnie poprosiła o pomoc dolnośląskich funkcjonariuszy w poszukiwaniu sprawców kradzieży luksusowych aut na terenie Niemiec. Grupa przestępcza działała po niemieckiej stronie, ale w jej skład wchodzili przede wszystkim mieszkańcy Zgorzelca i okolicznych miejscowości. Złodzieje kradli auta w okolicy Drezna i przeprowadzali je na polską stronę. Tu rozkładali na części i sprzedawali.

Z ustaleń śledztwa niemieckiego wynika, że do dokonywania kradzieży członkowie grupy wykorzystywali specjalistyczny sprzęt, którym pokonywali elektroniczne zabezpieczenia pojazdów. Mieli urządzenia do pokonywania zabezpieczeń systemu bezkluczykowego dostępu i uruchamiania samochodu (Keyless Go), urządzenia służące do zagłuszania sygnałów radiowych (jammer). Wykorzystywali też narzędzia służące do fałszowania numerów identyfikacyjnych pojazdów VIN.

W przeszukanych dziuplach na terenie województwa dolnośląskiego i wielkopolskiego znaleziono między innymi kilkadziesiąt telefonów komórkowych, dowody i tablice rejestracyjne pojazdów, karty pojazdów, umowy kupna-sprzedaży oraz części i podzespoły pochodzące ze skradzionych aut, a także kluczyki do różnych samochodów.