7 maja zaplanowane zostało „wpięcie” drogi ekspresowej S3 do autostrady A4. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że zmieni się tu organizacja ruchu.

– Polegać będzie na włączeniu do ruchu części północnej węzła autostradowego Legnica II (docelowo Legnica Południe) i udostępnieniu kierowcom dwóch jezdni S3 na odcinku o długości ok. 6,5 km – mówi Magdalena Szumiata, rzecznik wrocławskiego oddziału GDDKiA. Dodaje, że ruch z A4 poprowadzony będzie dwoma jezdniami, na dwóch pasach do węzła Legnica Zachód przy ul. Chojnowskiej.

Na węźle Legnica Południe kierowcy pojadą w relacjach: Legnica – Wrocław – Legnica oraz Legnica – Jędrzychowice – Legnica. Natomiast część południowa węzła, w kierunku na Jelenią Górę, będzie w dalszym ciągu zamknięta. Na pozostałym odcinku S3 o długości ok. 15 km, wykonawca planuje przełożenie ruchu z jezdni zachodniej na jezdnię wschodnią.