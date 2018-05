Policja potwierdza interwencję w nocy 1 maja w sprawie pobicia mężczyzny przez kilku innych mężczyzn.

– Do incydentu doszło około godz. 3 w nocy, w rejonie ul. Ruskiej. Na miejscu policjanci rozmawiali z poszkodowanym mężczyzną, który jednak nie potrafił wskazać, kto go pobił, ani opisać okoliczności i przebiegu zdarzenia – informuje asp. szt. Łukasz Dutkowiak z wrocławskiej policji.

Jak relacjonuje jeden z internautów, pobity około 40-letni mężczyzna to ojciec, który przyjechał w nocy odebrać swoją córkę z imprezy. Ta bawiła się w jednym z klubów na słynnym Pasażu Niepolda. Mężczyzna miał podejść do grupy innych mężczyzn (mogło być ich nawet 10, w wieku około 16–20 lat) i zapytać ich o drogę do klubu, a ci mieli pobić go dla zabawy. Internauta relacjonuje: „skakali mu po głowie, kopali”.

Takiego przebiegu zdarzeń nie potwierdza policja.

Asp. szt. Łukasz Dutkowiak: – Mężczyzna po pobiciu nie stracił przytomności, a z miejsca zdarzenia z lekkimi obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala. Tego samego dnia wieczorem poszedł zgłosić pobicie na policję. Z zeznań, które złożył, wciąż nie wynika jednak, kto mógł go pobić, nie potrafił podać rysopisów napastników. Policjanci zabezpieczyli monitoring z okolicznych kamer, który będzie teraz analizowany na okoliczność rozpoznania i zatrzymania sprawców pobicia.