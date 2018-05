Dolnośląska konserwator zabytków Barbara Nowak-Obelinda 29 marca podjęła decyzję o wpisaniu czterech budynków dawnego szpitala przy ul. Traugutta do rejestru zabytków.

– Są istotnym elementem komponującym wnętrze urbanistyczne Przedmieścia Oławskiego i fragment autentycznego pejzażu miejskiego z czwartej ćwierci XIX wieku – uzasadniała Nowak-Obelinda dodając, że „wartość artystyczna budynków przejawia się w zachowaniu ich brył, kompozycji i detalu elewacji, relacji z otoczeniem”.

O taką właśnie decyzję długo walczyło Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia i Towarzystwo Benderowskie. Wniosek o wpis do rejestru i lepszą ochronę budynków po danym szpitalu Marciniaka, aktywiści złożyli w kwietniu 2016 r. W działaniach, wsparł ich Narodowy Instytut Dziedzictwa, ale dzisiaj nie ma pewności czy zabytek zabytkiem dalej będzie. Do ministra kultury Piotra Glińskiego od decyzji Nowak-Obelindy odwołała się firma AmRest, która jest nowym właścicielem kompleksu Marciniaka i władze województwa dolnośląskiego, które AmRest-owi go sprzedały.