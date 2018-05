Za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice płacili do tej pory około 150 zł miesięcznie za wyżywienie oraz złotówkę za każdą zadeklarowaną godzinę w placówce (nie licząc pięciu darmowych). Przykładowo, jeśli rodzic informował, że jego dziecko będzie w przedszkolu przez 10 godzin dziennie, to wraz z opłatą za jedzenie, w sumie kosztowało go to około 250 zł miesięcznie.

Po zmianach stawka za posiłki pozostaje taka sama, inny będzie natomiast system naliczania opłat za opiekę. Po każdym zakończonym miesiącu rodzice zapłacą nie za deklarowaną, a rzeczywistą liczbę godzin, które dziecko spędziło w przedszkolu. Zdarzało się bowiem, że faktycznie przyprowadzali lub odbierali je z placówki np. o godzinę później. Te zasady obowiązują od 1 maja, pierwsza opłata za opiekę „po nowemu” zostanie naliczona na początku czerwca.

Nowy system docelowo ma być elektroniczny, tak, by rodzice mogli „odbijać” kartę przy wejściu i wyjściu z przedszkola. Na razie jednak w większości placówek będą to wpisy do zeszytu z dokładną godziną przyprowadzenia malucha i odebrania z placówki. W nowym systemie do pełnych godzin będą zliczały się także minuty. Jeśli zaś rodzic zapomni i nie zarejestruje dziecka przy wejściu lub wyjściu, opłata będzie naliczana za godziny od otwarcia do zamknięcia placówki.