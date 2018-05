Michał Janicki został oskarżony przez prokuraturę o stronniczość podyktowaną interesem biznesmena Tomasza G., niedopełnienie obowiązków i dwukrotne przyjęcie korzyści majątkowej. Łapówką miały być opłaty za dwie zagraniczne wycieczki na wyspy Zanzibar i Barbados. Sąd pierwszej instancji we wrześniu 2017 r. postanowił uniewinnić byłego wiceprezydenta od wszystkich stawianych mu zarzutów, nie dlatego, że obrona przedstawiła niezbite dowody na niewinność polityka, a raczej dlatego, że było wiele wątpliwości towarzyszących tezom oskarżenia.

- Brak jest jakichkolwiek dowodów na to, by Michał Janicki miał sprzyjać firmom Tomasza G. Tak jak i na to, by miał mu on ujawniać jakiekolwiek poufne informacje. Zażyłość oskarżonego z szefem Dynamicomu świadczyć może o jego braku profesjonalizmu czy brakach etycznych, ale nie może być dowodem na przestępstwo - mówiła uzasadniając wyrok pierwszej instancji prowadząca rozprawę sędzia Anna Muszyńska.

Rozliczył się, czy nie?

Z uzasadnieniem sądu pierwszej instancji nie zgodziła się prokuratura. - Tomasz G. zapłacił za Michała Janickiego i jego rodzinę koszty wycieczki na Zanzibar i należności za przelot oraz pobyt w hotelu na Barbadosie. Przedmiotem ustaleń nie jest to, czy takie transfery finansowe wystąpiły, ale to, czy Michał Janicki się z nich rozliczył - uzasadniał apelację prokurator Robert Łęcki.

- Należy też zauważyć, że te transfery miały miejsce, gdy Janicki był przedstawicielem urzędu miasta, odpowiedzialnym za promocję miasta i przygotowania do Euro 2012, w tym za sferę zamówień publicznych, a Tomasz G. chciał te zamówienia realizować - podkreślał prokurator i dodawał, że i Janicki, i biznesmen G. zdawali sobie sprawę z tego, że ich wycieczki mogą mieć negatywne konsekwencje. - Wynika to z rozmów telefonicznych przeprowadzonych w październiku 2012 r. i utrwalonych w protokole. Michał Janicki wiedział, że sprawa jego kontaktów z G. jest przedmiotem zainteresowania CBA. W rozmowach, w których panowie zastanawiają się nad wyjazdem na Barbados - mówią o tym, że może to być okoliczność, która będzie miała swoje reperkusje w przyszłości - przypominał prokurator.