Konkurs dla grup teatralnych działających w polskich więzieniach odbył się po raz piąty. Wzięło w nim udział 11 zespołów. Jury pod przewodnictwem Ewy Wójciak, aktorki Teatru Ósmego Dnia, zdecydowało się przyznać główną nagrodę i wyróżnienie spektaklowi „Maria K.” w wykonaniu żeńskiej grupy teatralnej Impro z Zakładu Karnego w Krzywańcu. Nagroda jest też szansą na dłuższe życie spektaklu – wyróżnienie „Ósemek” daje gwarancję kolejnej prezentacji „Marii K.” w Poznaniu. Pojawiły się też zaproszenia do Gdańska i Warszawy.

Reżyserką spektaklu jest Agnieszka Bresler z wrocławskiego Kolektywu Kobietostan, aktorka, reżyserka, absolwentka MA Acting na Manchester Metropolitan University i Physical Theatre Practice w Adam Smith College w Szkocji. Współpracowała z teatrami w Wielkiej Brytanii, Polsce i we Włoszech. W 2006 r. założyła w Glasgow polski zespół Gappad Theatre. We współpracy z Teatro La Madrugada przygotowała swój autorski monodram „Starsza Pani”. We Wrocławiu współpracowała m.in. z wrocławską Fundacją „Jubilo”.

Suknie wrzucone do pieca

Pomysł „Marii K.” pojawił się podczas pracy nad spektaklem „Kobietostan” w jej wykonaniu, którego podstawą były m.in. rozmowy z osadzonymi w Krzywańcu. – Przywoziłam na próby różne materiały literackie – wspomina Bresler. – Wśród nich był jeden z wierszy Marii Komornickiej. Kiedy usłyszałam go w wykonaniu kobiet z Krzywańca, wiedziałam, że mam w ręku materiał na kolejny spektakl, tym razem w ich wykonaniu.