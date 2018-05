To nie pierwsze ogłoszenie o sprzedaży zabytkowych budynków. Chętnych nie było jednak ani w połowie 2013 roku, gdy cena wywoławcza pałacu wynosiła 16,3 mln zł, ani trzy lata później, gdy uczelnia obniżyła ją do 11 mln zł. O pałac dopytywał wtedy przedstawiciel rodu Wallenbergów, ale sugerował, że cena jest za wysoka. Drugie tyle należałoby bowiem włożyć w renowację obiektu.

Przez lata nie udało się też sprzedać sąsiedniego budynku pod adresem Szajnochy 7-9. W dawnym gmachu Miejskiej Kasy Oszczędności mieściła się czytelnia główna Biblioteki Uniwersyteckiej, katalogi i dział udostępniania zbiorów.

Teraz oba obiekty będzie można kupić w zestawie, a cena wywoławcza wynosi 28 mln zł. Wadium w wysokości 600 tys. należy wpłacić przed końcem sierpnia, a jeśli znajdą się chętni, przetarg odbędzie się 4 września. Jak wynika z planu zagospodarowania przestrzennego, budynki mogą zostać przeznaczone np. na siedzibę banku, hotel lub eleganckie sale wystawiennicze. To jednak umowa z wkładką: do 2020 roku Uniwersytet będzie miał prawo do korzystania - na zasadzie użyczenia - z części pałacowych pomieszczeń przy Szajnochy 7-9.

Chronos strzeże sejfu

Carl Gotthard Langhans - autor m.in. Bramy Brandenburskiej - jest uważany za jednego z najwybitniejszych architektów europejskich XVIII wieku. Pałac przy ul. Szajnochy budował w latach 1785-1787 dla bankierskiej rodziny Wallenberg-Pachaly.