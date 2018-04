Dąbrowski Auto Serwis Roman Dąbrowski, Redcart.pl sj. Etk Januszkiewicz Cincio Bartoszewicz, Crusar sp z o.o., Pentair Poland sp. z o.o., Gmina Miejska Głogów i Krzysztof Domarecki otrzymali w tym roku „Gwiazdę Biznesu 2018”. O prestiżowe statuetki rywalizowało ponad 50 firm i samorządów. Gala Finałowa zorganizowana przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Portal Naszbiznes24.pl oraz spółkę FRW Media Group odbyła się 27 kwietnia w Wałbrzychu w Starej Kopalni.

Wyróżnienie gospodarcze ma za zadanie wyeksponować najlepszych przedsiębiorców i samorządy w województwie. Statuetki przyznawane są w sześciu kategoriach: Mikro Firma, Mała Firma, Średnia Firma, Biznes Odpowiedzialny Społecznie i Samorząd Przyjazny Biznesowi. Przyznano też nagrodę dla osobowości Dolnego Śląska. Wykonawcą statuetek jest Dorota Dziekiewicz-Pilich, artystka, która zaprojektowała m.in. statuetkę nagrody muzycznej – Fryderyka.

– Organizacja Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego „Gwiazdy Biznesu” przynosi nam ogromną satysfakcję – mówił Robert Jagła, prezes zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, organizatora konkursu. – Sukcesy dolnośląskich przedsiębiorców to też nasz sukces. To biznesowe wydarzenie ma nie tylko nagradzać najlepsze firmy, ale również inspirować do działania kolejne.

Jak dodaje, po raz czwarty nagrodzono dynamicznie rozwijające się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy z terenu Dolnego Śląska, które swoją aktywnością wyróżniły się w 2017 roku.