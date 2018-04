Już w grudniu Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, nie wykluczała kandydowania na prezydenta Wrocławia. W poniedziałek w Radiu Tok FM potwierdziła chęć startu w wyborach samorządowych. - 10 maja ogłoszę, czy wystartuję w wyborach do władz Wrocławia czy do sejmiku - mówi nam liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Według niej PO, która wystawiła we Wrocławiu Kazimierza Michała Ujazdowskiego, nie może się nazywać opozycją demokratyczną. - We Wrocławiu zdarzyła się kuriozalna sytuacja: mamy kandydatkę PiS i kandydata PiS. Mówię o tym panu, o którym Amnesty International pisze, że to na tyle homofobiczny polityk, iż trzeba go opisać w rozdziale dotyczącym przemocy generowanej mową nienawiści w stosunku do osób LGBT. Mówię o tym panu, który się przyjaźni z Ordo Iuris, czyli ludźmi, którzy chcą nas zamykać w więzieniach za poronienie. Mówię o tym panu, który uważa że Opus Dei jest świetne - stwierdziła w Tok FM, podsumowując kandydaturę Ujazdowskiego.