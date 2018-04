Poruszając palcami stopy, można otwierać i zamykać dłoń, po przechyleniu stopy w prawo albo lewo rusza się nadgarstek, natomiast żeby zgiąć łokieć, trzeba oprzeć się na pięcie i podnieść palce.

– Dostępne teraz na rynku protezy obsługuje się dzięki sygnałom elektromiograficznym, które pojawiają się na powierzchni skóry podczas pracy mięśni. Są one jednak niewielkie, a przez to kłopotliwe w przetwarzaniu. Poza tym wymagają od użytkowników, by opanowali kurczenie konkretnych partii mięśni, np. kikuta czy klatki piersiowej, do których zazwyczaj przyczepiane są elektrody przesyłające sygnał do protezy – wyjaśnia Wojciech Jopek z firmy Bioengineering.pl, która pracuje nad powstaniem protezy od 2010 r. – Chcieliśmy ułatwić korzystanie z protez, dlatego czujniki umieściliśmy we wkładce do butów.

Firmę założyło trzech kolegów z Politechniki Wrocławskiej. Wojciech Jopek i Michał Turów studiowali Automatykę i robotykę na specjalizacji inżynieria biomedyczna, a Krzysztof Krysztoforski był ich promotorem.