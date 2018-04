Ujazdowski to eurodeputowany, a w przeszłości szef Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządach Jerzego Buzka, Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego, a także były wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Jako oficjalnego kandydata PO na prezydenta Wrocławia na początku kwietnia przedstawił go Grzegorz Schetyna.

W stolicy Dolnego Śląska decyzja napotkała opór. Zarówno w szeregach miejskiej Platformy, ale przede wszystkim wśród działaczy Nowoczesnej, z którą PO podpisała już porozumienie o wystawieniu wspólnych list w wyborach do wszystkich 16 sejmików województw.

Poprą Sutryka?

– Nie ma mowy, abyśmy we Wrocławiu poparli kandydaturę Kazimierza Ujazdowskiego – mówił dwa tygodnie temu przewodniczący dolnośląskich struktur Nowoczesnej Tadeusz Grabarek.

Zdania nie zmienił. – Na pewno nie będzie on naszym kandydatem – mówił nam w ostatnią środę.

Prowadzi on zaawansowane rozmowy o stworzeniu w mieście wspólnej wyborczej koalicji swojej partii ze środowiskiem odchodzącego prezydenta Rafała Dutkiewicza i Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Ich wspólnym kandydatem na prezydenta miałby być Jacek Sutryk. Jak słyszymy nieoficjalnie, do udzielenia mu oficjalnego wsparcia, a co za tym idzie – wycofania ogłoszonej wcześniej rekomendacji dla Michała Jarosa może dojść już 7 maja podczas posiedzenia zarządu dolnośląskiej Nowoczesnej.