– Zawiesiliśmy dzisiaj flagę i łączymy w ten sposób trzy wrocławskie symbole: Iglicę, krasnala i gitarę. Stolica Dolnego Śląska nazywana jest na świecie miastem gitary – mówił Leszek Cichoński, dyrektor artystyczny Thanks Jimi Festival.

To kolejna akcja promująca wrocławski festiwal. W zeszły weekend krasnale zostały udekorowane muzycznymi instrumentami.

16. edycja Gitarowego Rekordu Guinnessa jest wyjątkowa, ponieważ 30 kwietnia po raz pierwszy został oficjalnie ogłoszony Światowym Dniem Krasnoludka z Gitarą.

– Osiągnięty we Wrocławiu pułap 7356 gitar jest trudny do przekroczenia bez wsparcia sił nadprzyrodzonych, zatem cała nadzieja w krasnalach i dzieciach – żartował Cichoński. – Będzie to jednocześnie próba generalna przed biciem Gitarowego Rekordu Guinnessa.

