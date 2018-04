Karolina Kijek: Od dziewięciu dni rodzice z dziećmi z niepełnosprawnością prowadzą strajk okupacyjny w Sejmie. I zapowiadają, że z niego nie wyjdą bez uchwały w ręku.

Marta Lempart, Ogólnopolski Strajk Kobiet: - Jak napisała w naszym imieniu Elżbieta Podleśna z Warszawskiego Strajku Kobiet: to, jak wypełniane są prawa osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów – czyli prawa do godnego życia, wolnego od ciągłego lęku o finansowe przetrwanie, do godnej opieki medycznej, rehabilitacyjnej i psychologicznej, do odpoczynku, do elastycznych warunków zatrudnienia, do uczestniczenia w życiu społecznym – świadczy o stopniu ucywilizowania państwa i dojrzałości jego obywateli.

A mamy rząd, który udaje, że te osoby są niewidzialne. Nie pierwszy i być może nie ostatni, choć ten w pogardzie dla społeczeństwa i arogancji w kwestiach społecznych prześcignął wszystkie poprzednie razem wzięte. Ale! Rządy mamy takie, jacy sami jesteśmy.

Czyli?

Jesteśmy społeczeństwem w dużej części zachwyconym polską transformacją, które prze do przodu, nie widząc tych, którym jest trudniej niż nam. Nie chcąc widzieć.

Ale każdy rząd i każde społeczeństwo, które tak postępuje, wychowuje matki wojowniczki, ojców wojowników, a przede wszystkim wojujące o swoje prawa osoby z niepełnosprawnościami.

Dzisiaj wojują o swoje prawa nie tylko w Warszawie, ale i w Katowicach, Krakowie, Pile, Puszczykowie, Toruniu, czy we Wrocławiu.

Organizują się sami. Umieszczają w internecie zdjęcia ze swoich grup wsparcia, miejsc pobytu dziennego ze wsparciem protestu w Sejmie.

I myślę, że tych miast będzie więcej.

Dlaczego według pani zdecydowali się teraz, ponownie, zawalczyć?

Nie odpowiem, i proszę o tym napisać: to jest bardzo ważne pytanie wyłącznie do nich - o to co myślą, co czują, dlaczego działają tak jak działają. Dość tego pośrednictwa, dość "naszych podopiecznych". Niech to się wreszcie zmieni. Wzmacnianie głosu ludzi walczących o swoje postulaty nie może polegać na mówieniu za nich. Tego samego "celebritysplainingu" doświadczamy, kiedy wychodzimy na ulice w sprawie praw kobiet. Dość.

I być może to jest moment, w którym na zawsze skończymy z tym pogardliwym filantropijno-charytatywnym podejściem do osób z niepełnosprawnościami. Skończy się mówienie o nich bez nich - debaty ponad ich głowami, używanie określeń typu „inwalida", zdrabnianie imion. Nienawidzę tego - "nasza Krysia".

Tymczasem pani Krystyna ma 48 lat i jest dorosła.

I jest obywatelką.

Być może nie pojawią się więcej billboardy ze zdjęciem szefowej organizacji pozarządowej wspierającej osoby z niepełnosprawnościami, podpisanej imieniem i nazwiskiem, z jednym z beneficjentów organizacji, bezimiennym - mniejszym i w tle.