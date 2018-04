Święta Zyta – patronka służby domowej, której imieniny dziś obchodzimy – pracowała przez 46 lat w domu zamożnego tkacza z włoskiej Lukki. Pobożna, dobra, cierpliwa i miłosierna, swoje domowe obowiązki wypełniała tak skrupulatnie, że pozostałe służące darzyły ją nieskrywaną niechęcią. Mówiła bez ogródek: „Służąca nie jest pobożna, jeśli nie jest pracowita; pobożność bez pracy u ludzi naszej kondycji jest pobożnością fikcyjną”.

Chlebodawcom taka postawa podoba się nadzwyczajnie, pracownikom mniej. We wrocławskich XIX-wiecznych gazetach mnóstwo było utyskiwań na leniwą służbę. A to się za bardzo stroją, a to „w towarzystwie kochanka, któren zwykle nie jest przy pieniądzach, w kilka godzin przetrwonią zasługi całego kwartału”, a to marnują czas na czcze rozrywki – czytanie gazet, chodzenie do teatru czy też lekcje muzyki – gdy tymczasem najważniejsza jest praca.