Kandydatką PiS na prezydenta Wrocławia została wczoraj posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka. Jej największym jak dotąd politycznym osiągnięciem, o którym nie omieszkał wczoraj wspomnieć prezes Jarosław Kaczyński, jest wejście do drugiej tury wyborów prezydenckich we Wrocławiu cztery lata temu. Tyle że nie był to jej realny sukces, a przede wszystkim efekt zmęczenia części wrocławian wieloletnią prezydenturą Rafała Dutkiewicza.

O wiele istotniejsze jest, że Stachowiak-Różecka płynęła w tamtej kampanii na hasłach typu „bezpłatna komunikacja dla wszystkich”, straszyła zapaścią finansów Wrocławia niczym Beata Szydło „Polską w ruinie”, obiecywała żłobki, przedszkola i tramwaje, lekko żonglując sobie kwotami, które na te cele zamierza wydać. O Wrocławiu pod rządami obecnych jego władz mówiła, że staje się „fasadą, miastem pustym, bez serca”.

To populizm właściwy PiS, tak samo jak dyskredytowanie dorobku poprzedników, które jest istotą funkcjonowania PiS. Ostatnie dwa lata dostarczyły liczne tego dowody. Mirosława Stachowiak-Różecka w ten schemat działania idealnie się wpisuje i doskonale się w nim czuje. To kandydatka PiS z krwi i kości.