Przestępca był poszukiwany, bo nie stawił się, by odsiedzieć wyrok w więzieniu, na które skazał go Sąd Rejonowy w Jaworze. Policjant przypadkowo spotkał 35-latka na ulicy. Był pewien, że sprawca może mu uciec, jeśli sam spróbuje go zatrzymać. Dlatego wezwał kolegów, którzy byli na służbie. Nim przyjechali, obserwował mężczyznę, siedząc w samochodzie. Skazany szedł chodnikiem, niepewnie rozglądając się wokół siebie. Na widok policjantów podjął próbę ucieczki, ale nieskuteczną.

Mężczyzna został przewieziony do policyjnego aresztu, a stamtąd do zakładu karnego.

To już trzecia poszukiwana osoba na przełomie roku zatrzymana w czasie wolnym od służby przez tego policjanta.