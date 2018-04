Fundacja SANCCOB to organizacja, która w RPA prowadzi stancję ratowania ptaków morskich. Każdego roku trafiają do niej setki jaj i piskląt pingwinów porzuconych przez rodziców. Dzięki pomocy organizacji ptaki mogą z powrotem trafić do środowiska naturalnego.

Afrykańska fundacja, z którą współpracuje wrocławskie zoo oraz DODO, ratuje też zwierzęta z katastrof ekologicznych, takich jak wycieki naftowe z tankowców.

– W naturze zostało jedynie dwa proc. populacji, która jeszcze w XIX wieku liczyła pięć milionów osobników. Ponadto coraz mniej pingwinów decyduje się na lęgi z powodu braku dostatecznej ilości pożywienia w oceanie. Po raz kolejny za dramatyczną sytuację zwierząt odpowiada człowiek, bezmyślnie doprowadzając do przełowienia przybrzeżnych wód – mówi Marta Zając-Ossowska z wrocławskiego zoo.

Powodem takiej sytuacji są także zmiany klimatyczne, mające wpływ na zmianę pory wymiany piór tych ptaków. Podczas kiedy te nie są zdolne do pływania i zdobywania pożywienia, w oceanie akurat znajduje się więcej ryb.