– Gdy kilka tygodni temu zamykali sklep, dostałam kartę zniżkową ważną do maja w kilku innych sklepach Lidl – mówi nam Barbara, mieszkanka osiedla Szczepin. – Myślałam, że to będzie szybki remont. Jakiś czas temu ustawiali nowe regały i nie trwało to długo. A teraz? Najbliższego Lidla mam na Grabiszyńskiej albo Muchoborskiej – żali się.

Lidl przy ul. Braniborskiej funkcjonował od wielu lat. Teraz budynek został zrównany z ziemią. Nieoficjalnie mówi się, że powodem miał być zły stan techniczny obiektu. Teren został ogrodzony, a koparki wyburzają ostatnie elementy dawnego Lidla.

Sieć sklepów uspokaja, że rozbiórka związana jest wyłącznie z modernizacją obiektu. W miejscu wyburzonego sklepu powstanie nowy supermarket, w tym samym miejscu co dotychczas. Ma być trochę większy i nowocześniejszy. Otwarcie nowego obiektu zaplanowano na jesień 2018 r.