O tym, że w jesiennych wyborach samorządowych to właśnie Stachowiak-Różecka będzie kandydatką PiS na gospodarza Wrocławia, pisaliśmy w „Wyborczej” wielokrotnie. Jej nazwisko o 11.30 zatwierdził formalnie komitet polityczny partii.

Kontrkandydatem posłanki, w rywalizacji wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy do startu w wyborach był senator Jarosław Obremski. Jego start forsował wicepremier Jarosława Gowin, szef partii Porozumienie. Stachowiak-Różecką popierał jednak wiceprezes PiS Adam Lipiński, któremu udało się przekonać Jarosława Kaczyńskiego i partyjne władze, że w obliczu wycofania się z wyborów Rafała Dutkiewicza to właśnie ona gwarantować będzie największe szanse na zwycięstwo.

Drugi start Mirosławy Stachowiak-Różeckiej

Mirosława Stachowiak-Różecka walczyła już o prezydenturę Wrocławia cztery lata temu. Nieoczekiwanie weszła nawet do drugiej tury, w której przegrała z Dutkiewiczem stosunkiem 45:55 proc. głosów. Po doskonałym wyniku wyborczym (Dutkiewicz po raz pierwszy od lat o prezydenturę musiał walczyć w drugiej turze) akcje mało znanej dotąd szerzej w Polsce działaczki i radnej miejskiej wzrosły – przez moment miała nawet zostać szefową kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Przegrała jednak rywalizację o to stanowisko z Beatą Szydło i objęła ostatecznie mało ważne stanowisko szefowej jego rady programowej. Zapewniła sobie jednak pierwszej miejsce na liście wyborczej PiS do Sejmu w 2015 roku.