Jaros kilkanaście tygodni temu został ogłoszony jako kandydat wrocławskiej Nowoczesnej i formalnie wciąż nim pozostaje. Ale w ubiegłym tygodniu władze partii powołały zespół negocjacyjny, który ma prowadzić rozmowy o stworzeniu we Wrocławiu szerokiej antypisowskiej koalicji w wyborach do rady miasta i prezydenckich. Szef dolnośląskiej Nowoczesnej Tadeusz Grabarek sugerował wtedy, że może to oznaczać poparcie innego niż Michał Jaros kandydata.

Wiadomo, że w rozmowach na ten temat uczestniczą, oprócz Nowoczesnej, SLD oraz przedstawiciele środowiska Rafała Dutkiewicza (Platforma postawiła w wyborach prezydenckich na Kazimierza Michała Ujazdowskiego, byłego polityka PiS). To z obozu ustępującego prezydenta wyszedł pomysł, aby wspólnym kandydatem opozycji był Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta. Jak ustaliliśmy, został on wstępnie zaakceptowany przez Nowoczesną i SLD, a uczestnicy rozmów dokonali także pierwszych ustaleń co do podziału miejsc na listach wyborczych do rady miasta. Nieoficjalnie wiemy, że porozumienie wraz z poparciem Nowoczesnej dla Sutryka zarząd partii może zatwierdzić 7 maja.