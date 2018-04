Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta otworzył oferty w przetargu na remont chodników w różnych częściach miasta. Prace zostaną przeprowadzone w następujących miejscach: ** ul. Powstańców Śląskich (na odcinku od Sky Tower do pl. Powstańców Śląskich, po stronie apartamentowca Thespian) ** ul. Stalowa, ul. Pereca, ul. Grochowa przy Zespole Szkół nr 11 ** ul. Warmińska (strona zachodnio-północna, odcinek od ul. Rolnej oraz fragment od ul. Fromborskiej do ul. Maślickiej ** ul. Ulanowskiego (od ul. Jastrzębiej do ul. Orlej po obu stronach).

ZDiUM planuje też inne inwestycje z myślą o przechodniach. Nowy 130-metrowy chodnik pojawi się przy ul. Sanockiej (na osiedlu Powstańców Śląskich) od wjazdu na posesję nr 9 do ul. Komandorskiej. Obecnie w tym miejscu nie ma przestrzeni dla pieszych. Inwestycję wykona firma Pryzmat za 207 tys. zł, chodnik gotowy będzie w lipcu. Przy okazji zainstalowane zostanie także oświetlenie chodnika i ulicy. Budowę kolejnego nowego chodnika zaplanowano przy ul. Cukrowej na Klecinie, a do końca lipca ma powstać także 60-metrowy odcinek w okolicy ul. Sezamowej.