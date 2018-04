Od 2015 roku szefem artystycznym imprezy jest pianista i kompozytor Leszek Możdżer, który w tej roli odnalazł się świetnie. Zaprasza do Wrocławia ciekawych artystów, sam pojawia się na scenie, bierze udział w nocnych jam session. Gra koncert z laureatami Konkursu na Indywidualność Jazzową z poprzedniej edycji JnO, choć tym razem będzie inaczej.

– Lider zwycięskiej formacji Adam Jarzmik Quintet to pianista. Spytałem, czy chce grać ze mną, czy może z kimś innym. Wybrał Amerykanina Mike’a Moreno. To jeden z najciekawszych współczesnych gitarzystów. Dzięki Adamowi poznałem go i zaprosiłem na festiwal – mówi Możdżer.

Jazzowy świat

Moreno wystąpi w sobotę i niedzielę, a już dziś poznamy efekty współpracy trzech wybitnych jazzmanów, czyli amerykańskiego giganta klarnetu Eddiego Danielsa, pochodzącego z Wrocławia, a rezydującego w Stanach Zjednoczonych kontrabasistę Darka Oleszkiewicza i Leszka Możdżera.

Dziś wystąpi też skandynawska Trondheim Jazz Orchestra ze znanym festiwalowej publiczności saksofonistą Mariusem Nesetem.