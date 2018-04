Center of Excellence Infora istnieje już dwa lata. – Zadomowiliśmy się we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska jest coś, co amerykańscy przedstawiciele Infora określili mianem „vibrant”. Pewna siła, która przyciąga do Wrocławia i sprawia, że to miasto wyróżnia się na tle innych – opowiadał „Wyborczej” Artur Sawicki, szef wrocławskiego oddziału.

Firma, która tworzy specjalistyczne oprogramowanie m.in. dla Ferrari i Boeinga, zatrudnia obecnie 270 specjalistów. Tym samym biuro przy ul. Oławskiej stało się za ciasne. Dlatego Infor postanowił przenieść siedzibę do kompleksu Retro Office House. To nowy biurowiec u zbiegu ul. Piłsudskiego i Komandorskiej. Infor wprowadzi się tam w czerwcu. Nowa siedziba będzie ponad dwukrotnie większa niż obecna – i dziesięciokrotnie większa od pierwszej lokalizacji firmy we Wrocławiu.

– Konsekwentnie realizujemy plan zatrudnienia 500 pracowników i nowe biuro jest jego ważnym elementem – mówi Artur Sawicki – Chcemy zatrudniać ambitne osoby, szukające interesujących wyzwań: w nowym biurze znajdą one warunki do komfortowej pracy.