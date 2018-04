Budowa tramwaju na Nowy Dwór to największa inwestycja we wrocławskiej komunikacji miejskiej co najmniej od 1949 r., kiedy to powstała linia na Leśnicę. Przez lata walczyli o nią miejscy aktywiści i eksperci ds. transportu.

Miejska spółka Wrocławskie Inwestycje w sobotę ogłosiła przetarg na budowę. Na oferty chętnych wykonawców urzędnicy czekają do 30 maja.

Trasa na całej długości będzie służyć zarówno tramwajom, jak i autobusom. Zyskają również rowerzyści.

Daniel Chojnacki, oficer rowerowy magistratu: - Wzdłuż całej trasy będzie wyznaczona droga rowerowa, która zacznie się na pl. Orląt Lwowskich. Cykliści będą mogli bezpiecznie dojechać z Nowego Dworu aż do centrum.

Trasa rozpocznie się na pl. Orląt Lwowskich, gdzie tramwaje wjadą w istniejące torowiska w ul. Piłsudskiego i w Podwalu.

– Pierwszy przystanek nowej trasy zlokalizowany będzie niedaleko Dworca Świebodzkiego – mówi Monika Kozłowska-Święconek z zielonego departamentu UM.

Obok Zarząd Zieleni Miejskiej zaplanował remont skwerku, gdzie zasadzone zostaną m.in. dęby i lipy.