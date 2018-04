Raport Egipcjan to rzecz, na którą czekać trzeba było najdłużej. Jest to zarazem ostatni element układanki w rozwikłaniu śmierci młodej mieszkanki Dolnego Śląska. Już w październiku 2017 roku polska prokuratura ustaliła, że śledztwo nie wskazało na udział osób trzech w śmierci Magdaleny Żuk. Nie była ona ofiarą ani gwałtu, ani innego rodzaju przemocy. Badanie przeprowadzili biegli z Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Ich zdaniem Żuk zmarła wskutek upadku z dużej wysokości.

Jak podaje portal Fakt24.pl, egipski raport jest zbieżny z polskim. Śledczy ustalili, że na ciele 27-latki nie było żadnych śladów prócz tych, które powstały po upadku z hotelowego balkonu. Nie było też ran świadczących, że została przez kogoś zaatakowana i zepchnięta.

Strona egipska ustaliła również, że Magdalena Żuk nie padła ofiarą gwałtu.