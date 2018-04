Pojawiał się zawsze w smokingu, z muchą pod szyją i mikrofonem w ręku: „Szanowni Państwo…”, zaczynał oficjalnie, a potem szybko rozbrajał publiczność żartami. Każdy Wieczór Pawłowicki, czyli koncert w Pawłowicach, był wydarzeniem artystycznym i towarzyskim. W pałacu należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego co miesiąc słychać było Bacha, blues, Paganiniego, Edith Piaf, jazz, tango… Wykonawcy zmieniali się, publiczność była niezmienna: profesorzy wrocławskich uczelni, artyści, biznesmeni.

Wciąż chodzę na jazz

– Wysyłam też zaproszenia do samorządu studenckiego, ale oni przychodzą tylko, jak mają akurat u mnie jakiś egzamin. Żałuję, że młodzi nie garną się do muzyki. Ja na studiach latałem na koncerty do Pałacyku, wciąż chodzę na jazz do Rury czy Mleczarni. Moich studentów tam nie widzę. Pytam ich, co robią w wolnym czasie, a oni, że muszą pracować. Biedne pokolenie – żartował prof. Jerzy Monkiewicz.

To dzięki niemu Uniwersytet Przyrodniczy stał się jedyną w Polsce uczelnią nieartystyczną, która od kilkunastu lat ma swoje regularne koncerty.

Lekarz weterynarii, kynolog i specjalista z zakresu bezpieczeństwa żywności wymyślił koncerty i prowadził je, znakomicie wcielając się w rolę konferansjera. Zaczęło się w 2005 roku. „Poszedłem kiedyś do rektora Mazurkiewicza. »Słuchaj, Michał, mamy piękny pałac, może warto tu robić koncerty. Zawsze to trochę prestiżu. Są tu hotel, sale wykładowe, ale mogłoby się dziać więcej«. Chciałem rektorowi tylko podsunąć pomysł, a on: »Rób to«. Dał mi zielone światło, ale żadnych pieniędzy. To sam zafundowałem trzy koncerty, żona – jeden, potem znajomi” – opowiadał profesor.