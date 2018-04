Dwa skutery zapadły się pod ziemię. Znikły z parkingu, na który wstęp mają jedynie wyznaczone osoby. Wpuszcza je policyjny pracownik ochrony. Nie widać śladów włamania.

Policja tłumaczy, że owszem, to teren należący do Skarbu Państwa w użytkowaniu Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ale policja ma podpisaną umowę z miastem, któremu wydzierżawiła jego część i tą częścią zarządza straż miejska.

– To bardzo duży teren. Znajduje się na nim nie tylko parking policyjny, ale też różne hale oraz część, z której korzysta miasto – mówi podinsp. Edyta Bergowska, oficer prasowy Jeleniogórskiej policji.

– By dojść do części wydzierżawionej miastu, przechodzi się przez parking policyjny, ale policja nie pilnuje wydzierżawionego terenu i go nie ochrania. Owszem, nasz pracownik zwraca uwagę na to, kto tam wchodzi, ale nie ma w obowiązku pilnowania pozostawionych tam rzeczy – przekonuje podinsp. Bergowska.