Głowa zapakowana była w reklamówkę, została zostawiona w nocy z niedzieli na poniedziałek. Właściciel może ją odebrać w biurze rzeczy znalezionych wrocławskiego MPK. – Takich zgub mamy więcej, np. „Ukryte twarze” w oleju, oczywiście chodzi o obraz – mówi Agnieszka Korzeniowska. – Ktoś zgubił też fartuch kuchenny różowy, trąbkę w futerale. Inny pasażer zapomniał książek: Będziesz żyć wiecznie w raju na ziemi i Sztuka minimalizmu w codziennym życiu. Może jest takim minimalistą, że nawet tej książki się wyzbył.

Do odbioru w biurze rzeczy znalezionych są również: maszynka do strzyżenia czy pojedynczy bucik dziecięcy. – Kiedyś poszukiwaliśmy właściciela „Ostatniej wieczerzy”. Znalazł się poprzez Instagrama. To była sporych rozmiarów kopia, zresztą nie najlepsza. Nie oceniamy jednak jakości zgub, bo one nieraz mają wartość sentymentalną. Często dzwonią rodzice z pytaniem o ulubioną maskotkę dziecka, bo płacze, że zapomniało z tramwaju czy autobusu.