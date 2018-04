Około godz. 20.30 we wtorek wieczorem pielęgniarki dyżurujące w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym „Samarytanin” w Legnicy usłyszały dzwonek. To znaczyło, że ktoś otworzył Okno Życia. Gdy do niego podbiegły, zobaczyły w nim dziewczynkę.

Dziecko miało też krótki list. W nim podano jej imię - Zuzia. Napisano też, że urodziła się kilka dni temu i że rodzice zrzekają się do niej praw.

Dziewczynka jest w dobrym stanie. Trafiła do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy.

Legnickie Okno Życia funkcjonuje od ośmiu lat. To czwarty noworodek, który tam trafił. Wcześniej pozostawiono tu dwóch chłopców i jedną dziewczynkę.

- Od ostatniego takiego wydarzenia minęły dokładnie cztery miesiące. Dobrze, że istnieje Okno Życia, które jest realną alternatywą dla osób, które jakby czują, że z jakiegoś względu nie są w stanie wychować takiego maleństwa - mówi portalowi lca.pl ksiądz Artur Trela, dyrektor ZOL „Samarytanin”.