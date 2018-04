Nazywano je „głosem Śląska", przyciągały do kościoła św. Elżbiety tłumy melomanów. Były dla Wrocławia tym, czym ołtarz Wita Stwosza dla Krakowa. Spłonęły w 1976 r., ale miasto chce koniecznie je odbudować. Decyzja zapadła już siedem lat temu, ale dopiero teraz udało się z sukcesem rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę.

– To wydarzenie historyczne, pierwsza w Europie pełna rekonstrukcja tak dużych organów. Podchodzimy do tego zadania z ogromną pieczołowitością. Instrument zostanie zbudowany tak, jak zrobiłby to Engler, czyli przy użyciu narzędzi i materiałów wykorzystywanych w jego czasach – tłumaczył prof. Piotr Rojek, wybitny organista zasiadający w komisji nadzorującej rekonstrukcję.

Mistrza Michaela Englera będzie naśladować międzynarodowe konsorcjum w składzie Orgelbau Klais Bonn, Manufacutre d’Orgues Thomas oraz Zych Zakłady Organowe Dariusz Zych.

– Wszyscy mają ogromne doświadczenie. Orgelbau Klais Bonn to najstarsza firma organmistrzowska w Niemczech, od dwustu lat w rękach rodziny Klaisów. Manufacutre d’Orgues Thomas działa ponad pół wieku i stworzyła kilkaset instrumentów. Podobnie zresztą jako Zakłady Organowe Zych, których markę zbudowały trzy pokolenia mistrzów. Ich dziełem są m.in. trzecie w Europie pod względem wielkości organy w bazylice licheńskiej – opowiadał Włodzimierz Patalas.