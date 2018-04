Wszystko zaczęło się od Bogusława Litwińca, fizyka, który po studiach na Uniwersytecie Warszawskim pojawił się w 1955 roku we Wrocławiu. Szybko okazało się, że dużo bardziej od nauk ścisłych interesuje go teatr. Zainspirowany gdańskim Bim Bomem postanowił otworzyć własną scenę. Do współpracy zaprosił polonistę Eugeniusza Michaluka, który wpadł na pomysł, żeby nowy teatr nazwać Kalamburem.

Do zespołu trafiły m.in. Krystyna Kutz i Barbara Król, miss Polonia. Bo potrzebne były młode, ładne aktorki, potrafiące tańczyć, śpiewać i recytować. W większej liczbie także ich zdolni koledzy, którym nie stawiano tak twardych wymogów dotyczących urody.

Pierwsza premiera miała miejsce 20 kwietnia 1958 roku w Młodzieżowym Domu Kultury. Od razu Kalamburem zainteresowała się cenzura. Spektakl miał nosić tytuł „Konfiskata gwiaździstych autorytetów”, co zostało zinterpretowane jako cios wymierzony w Kreml. Na afiszach, po ingerencji cenzorskich nożyczek, ostała się „Konfiskata gwiazd”.

Scenariusz napisali Jerzy Lukierski, Michaluk i Litwiniec. Złożyło się na niego kilkanaście surrealistycznych scenek i skeczy. Ironia i dystans to tonacje, które dominowały w tej opowieści. Przez twórców została określona w następujący sposób: „Moralitet w formie składanki scen pantomimicznych, dialogów, pieśni i wierszy związanych z sobą dwoma głównymi postaciami. Absolut (Janusz Hejnowicz) i Człowiek (Ryszard Wojtyłło) przewijają się przez wszystkie sceny widowiska, których wspólnym tematem jest satyra na ekstremizm w życiu społecznym i politycznym”.