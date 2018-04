W Muzeum Teatru trwa wystawa pt. „Dali, Warhol. Geniusz wszechstronny”, która prezentuje dorobek dwóch kontrowersyjnych artystów. Wśród prezentowanych prac są m.in. okładki płyt zaprojektowanych przez Andy’ego Warhola.

Rafał Zieliński: – Warhol był tak bardzo zafascynowany rockiem, że zaczął projektować okładki dla zespołów muzycznych?

Piotr Metz: – Na pewno nie był na rocka, i w ogóle na ówczesną muzykę, obojętny. Ale myślę, że tworzenie okładek było dla niego ucieleśnieniem jego myślenia o sztuce, a raczej o jej masowym charakterze. Trudno wyobrazić sobie lepszy sposób dotarcia do odbiorcy niż kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy sprzedanych płyt, z których każda jest na swój sposób oryginałem. Okładka płyty to było dla niego najbardziej klasyczne spełnienie zasady masowości dzieła sztuki. Wydaje mi się też, że Warhol miał niesamowite wyczucie chwili jeśli chodzi o kulturę masową. Wiedział, że idzie czas, w którym rock namiesza, będzie sporo znaczył i dlatego związał się m.in. artystycznie z zespołem Velvet Underground. Czuł, że stanie się coś, co zmieni świat i wiedział, że musi w tym brać udział.

Artystów ciągnęło do muzyków?

Nie wszystkich do wszystkich. Pamiętajmy, że jakoś od połowy lat 60. muzycy stali się celebrytami, gwiazdami. Zespoły młodzieżowe to był fenomen tamtych czasów, wtedy może Sinatrę i kilku innych poważnych artystów można było zaliczyć do grona „stars”. Warhol widział, że to się zmienia i błyskawicznie reagował. Zresztą on projektował okładki płyt już wcześniej: zaczynał na przełomie lat 40. i 50., to była jego pierwsza praca zarobkowa. Wcześniej dotyczyło to muzyki klasycznej i jazzu, które wtedy były najbardziej popularne, ma nawet w dorobku okładkę do płyty z muzyką Chopina. Jego pierwsze takie zlecenie dotyczyło albumu z ludową muzyką meksykańską. Warhol naprawdę dobrze znał mechanizmy kultury masowej, bo przyglądał im się dłuższy czas.