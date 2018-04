24 listopada 2016 r. w szkole podstawowej przy ul. Zemskiej na Nowym Dworze Krzysztof Madej [oskarżony zgodził się na publikację danych i wizerunku – przyp. red.] przyszedł odebrać córkę i zobaczył rozwieszoną z okazji dnia ukraińskiego gazetkę oraz flagi Ukrainy. W szkole organizowane są bowiem dni przybliżenia kultury innych narodów, ponieważ chodzi do niej sporo dzieci nie tylko z Ukrainy, ale i z Niemiec, Francji. Podczas takich dni dzieci oglądają stroje narodowe i mogą spróbować potraw narodowych innych krajów. Wszystko po to, by pomóc uczniom z zagranicy się zintegrować, a polskim dzieciom pokazać, jak żyją ich rówieśnicy w innych krajach.

Krzysztof Madej uznał jednak, że na gazetce pokazywane są symbole UPA. Więc je zerwał. Świadkowie zeznali, że krzyczał przy tym na korytarzu, że „Ukraińcy to mordercy”. On twierdzi, że nie krzyczał, tylko mówił, że „Ukraińcy mordowali”. Jeśli chodzi o symbole, sąd pierwszej instancji zwrócił się z prośbą do Konsulatu Generalnego Ukrainy, który ocenił, że te z gazetki odpowiadają oficjalnym symbolom państwa ukraińskiego.