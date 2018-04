Wśród 18 spektakli w programie przeglądu znalazła się m.in. lalkowa inscenizacja „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza gdańskiego Teatru Miniatura w reżyserii Jakuba Roszkowskiego. Ta sama scena do Wrocławia przywozi „Kasieńkę”, opowieść o emigracji na podstawie książki Sarah Crossan w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. Pokazany zostanie także „Odlot” Janni Younge Teatru Animacji w Poznaniu, spektakl opowiadający o białym bocianie, wyobcowanym pośród czarnych braci w Afryce.

– To zrozumiałe, że twórcy teatru dla dzieci i młodzieży reagują na świat, w którym żyjemy. A w tym świecie słowa „naród”, „wspólnota” czy „tożsamość” bywają nadużywane. Teatr dla dorosłych od dawna przepracowuje te kwestie, cieszymy się, że są one obecne także w teatrze dziecięcym. Jeśli je odpuścimy, zostawimy narrację dotykającą historii i tożsamości organizacjom takim jak ONR. Dzieci otacza ten sam świat co dorosłych, nie żyją w próżni – mówi Jakub Krofta, szef artystyczny Wrocławskiego Teatru Lalek, który jest organizatorem Przeglądu.