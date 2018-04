Aplikacja Uber Eats w stolicy Dolnego Śląska jest dostępna od 11 kwietnia. Na razie z usługi można jednak korzystać jedynie na wyznaczonym obszarze miasta o powierzchni ok. 35 km kw. Granicą na południu jest osiedle Gaj, na wschodzie okolice zoo, na północy Kleczków, a na zachodzie Szczepin. Według zapowiedzi obszar ten może być w przyszłości powiększony.

Na razie we Wrocławiu dostępna jest oferta ponad 75 restauracji (w całej Polsce to już ok. 1000 lokali). Zamawiać można m.in. z takich lokali jak Szajnochy 11, Pasibus, Krowarzywa, Ahimsa, Panda Ramen, Shrimp House, Dim Sum Garden czy Woo Thai.