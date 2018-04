3 ZDJĘCIA Lubińscy policjanci zatrzymali kompletnie pijaną matkę 3 miesięcznej dziewczynki, jej konkubenta i brata (materiały policji)

Policję zawiadomili zaniepokojeni sąsiedzi. Widzieli, że kompletnie pijana matka dziewczynki została wniesiona do domu, bo nie mogła ustać na nogach. Pijany był też ojciec dziecka, który nie miał siły, by dojść do łóżka - leżał pod drzwiami.