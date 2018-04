O tym, że na festiwal w miejscowości graniczącej z Polską do Niemiec wybiera się grupa polskich neonazistów, pisaliśmy w "Wyborczej" wielokrotnie. W sobotę ich obecność potwierdził na zwołanej konferencji prasowej jeden z organizatorów festiwalu Thorsten Heise z saksońskiego oddziału NPD.

Także obecny na miejscu rzecznik dolnośląskiej policji Paweł Petrykowski informuje: - Z naszego rozpoznania wynika, że jest to blisko 50-osobowa zorganizowana grupa, która do Ostritz przyjechała specjalnie do tego celu wynajętym autokarem.