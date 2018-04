18 osób – rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci – na sejmowym korytarzu protestuje od środy. Domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł miesięcznie dla dorosłych osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, a także zrównania kwoty renty socjalnej z najniższą rentą ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (1029 zł brutto).

Premier Mateusz Morawiecki obiecał wprowadzenie daniny solidarnościowej, czyli nowego podatku dla najbogatszych, dzięki któremu znalazłyby się dodatkowe pieniądze dla potrzebujących. Beata Szydło natomiast zaapelowała o zakończenie protestu i o to, by „rodzice jednak uwierzyli panu premierowi i pani minister Rafalskiej”.

– To żenada. Kabaret polityczny, a nie poważny rząd – komentował w sobotę we Wrocławiu przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. - Tych problemów nie rozwiązuje się na korytarzu, obiecując podniesienie podatków, tylko podejmując rzeczywiste decyzje tak jak w dwa tygodnie zrobił to rząd Donalda Tuska.