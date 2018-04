Gdy dojeżdżamy do Ostritz w piątek przed południem, miasteczko wygląda jak wymarłe. Na ulicach nie ma ludzi, w rynku kilka zaledwie osób ustawia namiot z logo jednego z niemieckich browarów. Tuż za polsko-niemiecką granicą na moście nad dzielącą oba kraje Nysą Łużycką, robotnicy z Polski ustawiają barierki w takt wydawanych przez niemieckich policjantów poleceń.

Przydadzą się wieczorem, gdy do niemieckiego, spokojnego na co dzień miasteczka, zjeżdżać zaczną neonaziści, by wziąć udział w festiwalu Schild und Schwert (z niem. tarcza i miecz). Organizuje go lokalna komórka brunatnej, odwołującej się do narodowego socjalizmu III Rzeszy, Narodowodemokratycznej Partii Niemiec (NPD). Festiwal, od piątku do niedzieli, trwać będzie na terenie kompleksu hotelu Neisseblick, zaledwie 50 metrów od granicy z Polską.

Neonaziści zapraszają: tu nic złego się nie dzieje