Są to Reuben Sandwiche, a więc kanapki, w których podstawowymi składnikami są kapusta kiszona, ser żółty, wołowina i sos. Mają one już prawie sto lat tradycji, a w Nowym Jorku i innych dużych miastach Ameryki są jedną z najpopularniejszych streetfoodowych przekąsek.

W Steak N' Roll dostaniemy je w sześciu wariantach. Najbardziej polecam ten na ostro - wzbogacony o pomidora, autorski sos bbq i chipotle (pomidory pelati długo marynowane w ostrej papryce). Kosztuje 28 zł, a do niego możemy również dobrać jeden z wielu dodatków, m.in. pieczonego ziemniaka z twarożkiem, frytki czy miks sałat. Wybrać możemy także pieczywo. Osobiście najbardziej pasuje mi wersja z lekko słodkawą bułką maślaną. Ciekawą opcją jest również New York Sandwich z pastrami, kandyzowaną białą kapustą, konfiturą z szalotki, kapustą szafranową i sosem chimichurri. Szef kuchni podaje go w wypiekanej na miejscu focacci. Kosztuje 38 złotych.