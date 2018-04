Mężczyzna zmarł trzy tygodnie później w szpitalu. W piątek rozpoczął się proces oskarżonego o to pobicie 31-letniego Sebastiana W. Drugi z podejrzanych wciąż przebywa na wolności. Jest poszukiwany listem gończym.

24 września 2017 r. Gracjan P. wraz kuzynem Rafałem K., który przyjechał do Wrocławia, wyszli do klubów. Chcieli się pobawić, zobaczyć rynek. Byli szczęśliwi, młodzi, pełni życia.

Około 22 dotarli do klubu Banana przy ul. Szewskiej. Tańczyli tam. Kuzyn mówi, że trochę wypili. Z nikim się nie kłócili. Rozmawiali z różnymi obcymi ludźmi, jak to na imprezie. – To były normalne rozmowy, czasem żartowaliśmy.

W pewnym momencie Gracjan zostawił kuzyna i zniknął. – Zacząłem go szukać. Nie odbierał telefonu. Pytałem ludzi na sali, czy go nie widzieli, pytałem przy barach i w szatni. Byłem też na dworze. Nikt go nie widział. Gdy wyszedłem, ludzie rozchodzili się do domów. Pojechałem do rodziny, powiedziałem ojcu Gracjana, że go zgubiłem, ale że na pewno się znajdzie – zeznawał przed sądem Rafał K.