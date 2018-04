Od 2015 r. prezydent Rafał Dutkiewicz wyjeżdżał w służbowe delegacje zagraniczne 61 razy. Wielokrotnie był w Niemczech, Brukseli, we Lwowie na Ukrainie, ale był też w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, na Islandii i w Izraelu. Podróżował też w bardziej egzotyczne miejsca na świecie. Trzy lata temu poleciał do Kataru, gdzie wziął udział w ceremonii zamknięcia Mistrzostw Świata w Piłce Ręcznej „w związku z mającymi się odbyć we Wrocławiu mistrzostwami w 2018 r.” – napisali urzędnicy ratusza w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej jednego z mieszkańców miasta.

W sierpniu 2015 r. Dutkiewicz poleciał też do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i do Kapsztadu w RPA, co kosztowało ponad 38 tys. zł. W Dubaju spotkał się z przedstawicielami ambasady i inwestorami, a w RPA wziął udział w konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy IFLA. W grudniu poleciał do Szwajcarii, Niemiec i Belgii za ponad 19 tys. zł. W Bernie m.in. prezentował dziennikarzom i środowiskom turystycznym ESK 2016, w Monachium – rozmawiał z przedstawicielami Izby Handlowo-Przemysłowej, konsulem RP i z burmistrzem Monachium, zaś w Brukseli Dutkiewicz pojawił się na promocji książki „Przebaczmy” o biskupie Bolesławie Kominku.