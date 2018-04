Projekt specustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju zyskał już miano „Lex Deweloper”, bo mocno zwiększa uprawnienia tej grupy kosztem mieszkańców. Jeśli wejdzie w życie, to na podstawie nowych przepisów inwestorzy będą mogli budować sprzecznie z już uchwalonymi planami zagospodarowania. Nowy blok będzie mógł powstać np. na terenach przeznaczonych na park albo zabudowę jednorodzinną.

Budzi to niepokój wielu mieszkańców. W liście do naszej redakcji mieszkanka Złotnik (dane do wiadomości redakcji) napisała:

„Droga redakcjo! Jestem przerażona, gdy słyszę o proponowanej nowelizacji prawa budowlanego. Już teraz deweloper ma największy wpływ na zagospodarowanie terenu. Przykład? Na Złotnikach, w środku osiedla o zabudowie jednorodzinnej (wielorodzinne są tylko na obrzeżach), wybudowano sześć (!) 4-kondygnacyjnych bloków mieszkaniowych. Sąsiedzi tej budowy protestowali, ale bezskutecznie. Ucieczka z blokowisk do takich osiedli jak Złotniki jest często okupiona znacznymi wyrzeczeniami i trudem i nie po to, aby w sąsiedztwo bloków wrócić. Kolejnym krokiem pewnie będzie teraz budowa wieżowców na małych działkach, jeszcze dostępnych na osiedlu. W końcu zysk dewelopera zależy od liczby sprzedanych mieszkań. Interes i komfort życia mieszkańców to sprawa nieistotna”.