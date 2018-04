O zlocie neonazistów na festiwalu Schild und Schwert (w skrócie SS) pisaliśmy w „Wyborczej” w marcu. W mediach niemieckiej Saksonii to od kilku dni temat numer jeden. Impreza zaczynająca się w dniu 129. urodzin Adolfa Hitlera może ściągnąć do niewielkiego miasteczka nawet kilka tysięcy neonazistów. Nie tylko z Niemiec, ale również z pobliskich Czech i Polski. Ci ostatni, by nie wchodzić w paradę swoim zachodnim kompanom, zrezygnowali nawet z organizowania własnej imprezy – tzw. nocy tożsamości.

Magnesem, który przyciąga neonazistów do Ostritz, są koncerty przedstawicieli skrajnej odmiany brunatnego rocka – m.in. zespołów Oidoxie, którego lider Marko Gottschalk, skazywany już za szerzenie nienawiści, jest aktywnym członkiem faszystowskiej międzynarodówki Blood and Honour (z ang. krew i honor, motto Hitlerjugend) i jej terrorystycznej przybudówki Combat 18 (1 i 8 symbolizują litery A i H, inicjały Adolfa Hitlera), oraz Lunikoff Verschwörung z wokalistą Michaelem Regenerem również skazywanym za szerzenie faszyzmu – działalność jego poprzedniego zespołu Landser została w Niemczech prawnie zakazana. Żeby festiwal mógł się odbyć, został zarejestrowany jako wydarzenie polityczne – odbędą się na nim również debaty przedstawicieli niemieckiej skrajnej prawicy, przede wszystkim z partii NPD.