21 i 22 kwietnia Alyki w Sky Tower zaprasza na oficjalne otwarcie drugiej sali restauracyjnej. Nowe pomieszczenie swoim stylem nawiązuje do obecnego wystroju wnętrza. Jest jasne, przytulne i inspirowane podróżami. W tych dniach w restauracji Alyki w Sky Tower na gości czekać będzie drink powitalny - do wyboru Bellini lub domowa lemoniada limonkowo-bazyliowa, a w sobotę o godzinie 18:30 dodatkową atrakcją będzie muzyka grana na żywo. Poza tym od 21 kwietnia do 6 maja od każdego rachunku odliczane będzie 20 procent.